Де пройде реванш Усік-Джошуа: розглядають три місця

Промоутер чинного чемпіона за версіями WBA, IBF, WBO і IBO в суперважкій вазі Олександра Усика (19-0, 13 КО) Олександр Красюк розповів про те, де має відбутися реванш його підопічного з британським боксером Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО), повідомляє УНІАН.

Красюк заявив, що в даний момент розглядається три варіанти, де можуть провести реванш українця і британця. Примітно, що серед потенційних місць проведення бою є і Україна.

"Ми плануємо зустрітися з промоутером Ентоні Джошуа Едді Хірном в найближчі кілька тижнів, щоб почати підготовку до реваншу. Ми розглядаємо три варіанти місця проведення бою-Великобританію, Україну і Близький Схід. Сподіваюся, що до кінця 2021 року ми зможемо прийняти остаточне рішення.

Нас не засмучує ідея реваншу. Ми були на сто відсотків обізнані про пункт про реванш, коли підписували контракт на бій. Все йде за планом. Ми робимо ставку на реванш, як на бій номер один!",- наводить слова Красюка Sky Sports.

Раніше промоутер чемпіона світу в суперважкій вазі Олександра Усика Олександр Красюк розповів, коли його клієнт почне готуватися до реваншу з Ентоні Джошуа.

Усик-Джошуа: що відомо про реванш