Названо найвразливіші економіки світу

Німецьке рейтингове агентство Scope Ratings оновило рейтинг країн світу за вразливістю та стійкістю до зовнішньоекономічних ризиків. Найслабшими в публікації названо економіки Лівану, Замбії та Анголи, повідомляє Лента.Ру.

Щоб подолати коронакризу, центробанки виділили своїм нацекономікам величезні кошти, що спровокувало зростання інфляції в усьому світі. Коли в 2021 році з'явилися ознаки успішного відновлення після локдауну, ЦБ розвинутих країн стали посилювати грошово-кредитну політику. Ці чинники збільшили вплив зовнішніх ризиків для багатьох країн, кажуть аналітики агентства. Scope оцінив 95 країн за вразливістю до потенційної кризи платіжного балансу (коли центробанку не вистачає міжнародних резервів для підтримки національної валюти) і наскільки добре держави зможуть перенести ці труднощі.

Ліван має найгірші показники, оскільки ще у березні 2020 року оголосив дефолт за своїми зовнішніми борговими зобов'язаннями. Світовий банк назвав ліванську кризу одним із найсуворіших кризових епізодів у світі з середини XIX століття. Національна валюта (фунт) втратила понад 90 відсотків вартості на тіньовому валютному ринку (більш репрезентативному, ніж офіційний), а їжа в країні подорожчала на 281 відсоток із вересня 2020 року до вересня 2021-го.

До топ-10 найуразливіших економік також увійшли Замбія, Ангола, Грузія, Сальвадор, Білорусь, Шрі-Ланка, Аргентина, Вірменія та Туреччина. На думку експертів Scope, основні проблеми Грузії, Білорусії, Вірменії та Туреччини — суттєвий обсяг негативної чистої міжнародної інвестиційної позиції (борг країни вищий за її іноземні активи, тобто заборгованість інших держав перед нею) та велика частка держборгу, номінованого в іноземній валюті. Положення Білорусії, наприклад, погіршили економічні санкції Заходу, ще більше ізолювавши країну від світової економіки. Головною проблемою Вірменії є висока частка держборгу, номінованого в зарубіжних валютах — майже 75 відсотків. Через це країни-позичальники потрапляють у залежність від вагань національної валюти країни — драма. Росія знаходиться в середині списку — на 41-му місці, хоча ще 2020 року була на 21 рядок вище.

Україна суттєво покращила свої позиції порівняно з рейтингом 2018 року, коли вважалася однією з трьох найуразливіших економік. Країна перейшла з 95 місця на 80-те. Хоча Україна дуже залежить від іноземного фінансування, її офіційні резерви зросли майже до 30 мільярдів доларів до жовтня 2021 року, а волатильність гривні та загальні валютні ризики знизилися.