Валютний ринок четверга: хід торгів

У четвер на міжбанківському валютному ринку операції проводяться за схемою ТОМ (з розрахунками в п'ятницю) через вихідний у США: сьогодні там святкують День Ветеранів, і всі банки та біржі закриті.

Активність покупців та продавців нижче звичайного; це видно навіть за обсягами угод. Так, до 13:00 обсяг угод у торговельній системі Bloomberg лише трохи перевищив 80 млн доларів. Спроба спекулянтів зранку зіграти на підвищення не мала успіху: серед покупців знайшлося мало бажаючих купувати за ціною, вищою за 26,14 гривень. Тому вже до 12-ї години котирування опустилися нижче 26,10 гривень – і лише тоді покупці стали виявляти велику зацікавленість.

Готівковий курс долара вранці трохи виріс: столичні обмінні пункти продавали «американця» по 26,19-26,20 гривень, а в деяких обмінках навіть з'явилися забуті таблички «Немає доларів». Втім, уже до обіду ситуація нормалізувалася. Так як охочих купувати долар, що подорожчав, виявилося небагато, оператори валютного ринку були змушені знизити цінник до 26,15-26,16 гривень.

Євро на FOREX продовжує падіння після вчорашнього обвалу, спричиненого публікацією даних щодо інфляції в США, яка зросла до максимальних значень за останні 30 років. Це спричинило бурхливе зростання американського долара проти інших провідних валют. Готівковий євро у першій половині дня четверга подешевшав на 10 копійок: зранку його продавали по 30,07-30,10 гривень, а до кінця обідньої перерви ціна опустилася до 29,97-29,98 гривень.

Російський рубль знову зростає до долара. З 71,40 рублів вранці він зміцнився на 40 копійок до 71,00 рубля. Готівковий рубль у Києві, як і вчора, продають по 3,65-3,67 гривень за 10 рублів.

Після євро впав у ціні і польський злотий: сьогодні в Києві його можна купити по 6,50 гривень.