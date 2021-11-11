Бій чемпіона світу з боксу Далакяна пройде в Києві

Чемпіон світу за версією WBA в найлегшій вазі Артем Далакян 20 листопада проведе захист свого поясу в Києві, повідомляє УНІАН.

Далакян зустрінеться в рингу з панамським боксером Луїсом Консепсьоном.

Поєдинок пройде у виставковому центрі ACCO International. При цьому, як повідомила прес-служба Union Boxing Promotion, його зможуть відвідати глядачі. На бій буде продано 500 квитків, але відвідати поєдинок можна буде, маючи сертифікат про вакцинацію або негативний ПЛР-тест.

Артем Далакян вп'яте проведе захист титулу / фото xsport.ua

"Ми отримали велику кількість запитів від фанів боксу, які бажали наживо подивитися на бій Артема. Пішли їм назустріч і вже сьогодні стартують продажі квитків на шоу. Буде продаватися всього 500 квитків. На арену можуть потрапити тільки вакциновані глядачі або ті, які мають негативний результат тестування на COVID-19, проведений не більше ніж за 72 години до боксерського шоу" , - повідомив генеральний менеджер Union Boxing Promotion Дмитро Єлісєєв.

Артем Далакян: п'ятий захист пояса