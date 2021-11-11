Лавров заявив, що Францію чекає "cерйозна розмова" про Україну

Лавров заявив, що Францію чекає "cерйозна розмова" про Україну

Міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров заявив, що 12 листопада на зустрічі глав МЗС і Міноборони Росії та Франції в Парижі сторони чекає "серйозна розмова" про Україну і виконання мінських угод, повідомляє Європейська правда.

"У нас буде дуже серйозна розмова на цю тему", - сказав Лавров.
"Ми, коли французькі колеги заявили, що Росія відмовилася зустрічатися 11 листопада у "нормандському форматі" на рівні глав МЗС, дуже докладно, на папері їм усе пояснили", - додав Лавров.

Нагадаємо, 8 листопада глава МЗС РФ Сергєй Лавров заявив, що відхилив пропозицію Франції і Німеччини про зустріч нібито через те, що пропозиції Росії залишились без відповіді та через насичений графік, а також сказав, що ніякі нові потенційні дати не обговорювалися.

В МЗС Франції заперечили слова Лаврова про те, що Париж і Берлін нібито залишили без реакції пропозиції Москви щодо підсумкового документа потенційної "нормандської" зустрічі глав МЗС.

Посольство Франції в Україні заявило, що Париж і Берлін відповіли на пропозиції Росії, але МЗС РФ відмовилося.

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