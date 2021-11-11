Лавров заявив, що Францію чекає "cерйозна розмова" про Україну

Міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров заявив, що 12 листопада на зустрічі глав МЗС і Міноборони Росії та Франції в Парижі сторони чекає "серйозна розмова" про Україну і виконання мінських угод, повідомляє Європейська правда.

"У нас буде дуже серйозна розмова на цю тему" , - сказав Лавров.

"Ми, коли французькі колеги заявили, що Росія відмовилася зустрічатися 11 листопада у "нормандському форматі" на рівні глав МЗС, дуже докладно, на папері їм усе пояснили" , - додав Лавров.

Нагадаємо, 8 листопада глава МЗС РФ Сергєй Лавров заявив, що відхилив пропозицію Франції і Німеччини про зустріч нібито через те, що пропозиції Росії залишились без відповіді та через насичений графік, а також сказав, що ніякі нові потенційні дати не обговорювалися.

В МЗС Франції заперечили слова Лаврова про те, що Париж і Берлін нібито залишили без реакції пропозиції Москви щодо підсумкового документа потенційної "нормандської" зустрічі глав МЗС.

Посольство Франції в Україні заявило, що Париж і Берлін відповіли на пропозиції Росії, але МЗС РФ відмовилося.