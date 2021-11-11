Чернівецька область повертає учнів за парти

У Чернівецькій області відновлюється очне навчання. Учні зможуть повернутись за парти з понеділка.﻿ Таке рішення прийняли на засіданні обласної комісії ТЕБ та НС, пише Анастасія Рокитна, РБК-Україна.

Очне навчання відновлюється 15 листопада.

"З понеділка в Чернівецькій області відновлюють роботу навчальні заклади і одночасно діють усі інші обмежувальні заходи" , - йдеться у рішенні комісії.

Зазначимо, наразі Чернівецька область перебуває у "помаранчевій" зоні карантину.

Карантин у Чернівецькій області

З 24 жовтня діють посилені обмеження. Відвідування закладів громадського харчування, спортивних, культурних, розважальних та інших установ, а також користування громадським транспортом можливо лише за наявності COVID-сертифікату. Підходить також ПЛР-тест або експрес-тест, який діє 72 години.