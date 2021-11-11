Opel Mokka отримав престижну нагороду "Золоте кермо 2021"

Новий електричний кросовер Opel Mokka-e отримав престижну нагороду "Золоте кермо 2021" відомих німецьких видань Auto Bild та Bild am Sonntag, повідомляє Обозреватель.

Новинка зуміла обійти численних конкурентів у категорії "Найкращий автомобіль ціною до 25 тис. євро".

Електричний кросовер Opel Mokka-e продовжує успішну історію Opel – це вже 19-е "Золоте кермо" у скарбничці бренду. Нагадаємо, що торік нагороду виборов ще один електромобіль марки – Corsa-e.

Електричний кросовер Opel Mokka-e має у своєму арсеналі сміливий дизайн Opel Vizor, інноваційний інтер'єр Pure Panel, передові технології та високі технічні характеристики. Він оснащений електромотором потужністю 100 кВт (136 к.с.) та акумулятором місткістю 50 кВтг, який забезпечує запас ходу до 338 км. Максимальна швидкість сягає 150 км/год.

Підзарядити акумулятор можна різними способами: як від звичайної побутової розетки, так і на швидкісній станції постійного струму потужністю 100 кВт. В останньому випадку зарядка до 80% місткості займе трохи більш ніж 30 хвилин.

На шляху до чергової нагороди "Золоте кермо" кросовер Opel Mokka-e пройшов через відбірковий етап голосування читачів. Вони вибирали по три автомобілі-фаворити у кожному класі, які потім потрапляли у фінал. Далі експертне журі у складі автогонщиків, журналістів, автомобільних експертів тестували автомобілі-фіналісти на полігоні DEKRA Lausitzring та виставляли фінальні оцінки.

Ці нагороди наче підтверджують високий рівень майстерності конструкторів та дизайнерів, які створюють найкращі у своєму класі електромобілі. В Україні Opel Mokka-e буде презентовано та з'явиться у продажу до кінця 2021 року.