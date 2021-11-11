Колектив Kyiv Post не пішов на умови Ківана

Звільнений колектив англомовного українського видання "Kyiv Post" після заяви про його закриття пропонував власнику Аднану Ківану продати видання, натомість він запропонував звільненим працівникам повернутися на роботу – і отримав відмову, повідомляє Українська правда.

"10 листопада ми вдруге провели перемовини з власником видання, одеським забудовником Аднаном Ківаном. Ми запропонували йому продати Kyiv Post, щоб вийти з конфліктної ситуації. Ківан відмовився.

Натомість він запропонував звільненому колективу з 50 людей можливість повернутись в Kyiv Post з новим менеджментом. Та команда вважає неможливим співробітництво з власником, який намагається впливати на редакцію та позбавляється незручних журналістів.

Але це не кінець. Якщо нам не вдасться зберегти бренд Kyiv Post, ми збережемо його цінності. Ми заявляємо про готовність започаткувати нове медіа", - йдеться у повідомленні журналістки Анни Миронюк у Facebook

Анна Миронюк повідомила, що команда працює над розробкою стратегії та бізнес-моделі, а також запросила потенційних інвесторів та рекламодавців.

У пості перелічено 34 журналістів, які дякують за підтримку.