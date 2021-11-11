У США представили прототип гіперзвукового літака

Перший прототип гіперзвукового літака Quarterhorse представили у США. Зразок, розроблений американською компанією Hermeus, беруть участь у випробуваннях двигуна перспективного літака, повідомляє Лента.Ру.

Головний операційний директор Hermeus Скайлер Шуфорд зазначив, що створення прототипу зайняло чотири місяці. Повнорозмірний зразок використовують у випробуваннях турбінного двигуна з комбінованим циклом, який розробляють на основі турбореактивного двигуна General Electric J85.

Компанія Hermeus розробляє новий літак для Військово-повітряних сил США. Розробку ведуть у рамках контракту, який уклали у серпні. Breaking Defence зазначає, що сума угоди становила 60 мільйонів доларів. Видання повідомило, що перспективний літак зможе подолати відстань від Нью-Йорка до Парижа за 90 хвилин.