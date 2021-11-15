Астрологи назвали найгірші місяці для всіх знаків зодіаку у 2022 році

У 2022 році Чорний Тигр підготує для всіх знаків зодіаку як добрі моменти, так і випробування. Але невдачі можна буде легко перенести, якщо заздалегідь бути до них готовим, повідомляє Обозреватель.

Астрологи видання розповіли, який місяць буде поганим для того чи іншого представника зодіакального кола. Дізнайтесь, коли все буде не так добре для вас.

Овен - вересень

Початок осені буде складним періодом для Овна. Напруженість зросте, і конфлікт може взяти гору. Будьте дуже обережні, особливо на початку вересня.

Телець - червень

У червні все піде не так, особливо у професійному житті. Стрес посилюватиметься, і вам буде складно приймати правильні рішення.

Близнюки – січень

Якщо чесно, Близнюкам буде непросто орієнтуватися цього місяця. Буде здаватися, що все йде не так, як треба.

Рак - березень

Незалежно від того, самотній ви або перебуваєте у стосунках, ви зіткнетеся з багатьма непорозуміннями, коли справа стосується кохання. Пам'ятайте про необхідність компромісу.

Лев – липень

Ваше терпіння закінчиться у липні. Ви будете піддані випробуванню і можете відчути себе пригніченим.

Діва - серпень

У серпні не станеться нічого особливого. У вас просто буде почуття величезного розчарування через відсутність прогресу.

Терези - серпень

Вплив Урана і Плутону чинитиме на вас дестабілізуючий ефект. Нічого не піде добре, і у вас можуть бути фінансові проблеми.

Скорпіон – липень

Хоча це місяць сонця та розслаблення, цей місяць не буде сповнений нічого, крім драми. Що ще гірше, напруга проявиться і у ваших стосунках.

Стрілець – жовтень

Цього місяця вам, ймовірно, доведеться прийняти непросте рішення, чи то в особистому житті, чи на роботі. Проблема в тому, що ви не знаєте, що робити.

Козеріг - липень

У липні ваші витрати можуть вийти з-під контролю, а свята можуть вичерпати кредитні картки. Вам потрібно бути суворішими до себе.

Водолій - липень

Незалежно від того, чи були ви у стосунках якийсь час, чи тільки починаєте зустрічатися, літо буде важким сезоном. Можливо, ви навіть побачите, що ваш роман на якийсь час припинений.

Риби – жовтень

У жовтні все піде не так. Вам буде складно зберігати позитивний настрій і ви навіть можете відчути себе пригніченим.