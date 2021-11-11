Рейтинг найпопулярніших у світі компактних автомобілів

Названі компактні автомобілі, що найбільше продаються в світі, за підсумками 8 місяців 2021 року, повідомляє Автостат.

За ситуацією на серпень 2021 року лідером сегмента компактних автомобілів (Small Cars) на світовому ринку залишається Toyota Yaris, реалізувавши 422 857 екземплярів і зайнявши частку 7,5%. За японською моделлю слідує Volkswagen Polo з обсягом реєстрацій 237 312 шт. (частка ринку 4,2%).

На третє місце піднялася Kia Rio (+2 позиції в рейтингу; 174515 шт.; частка 3,1%). На четвертому місці - Renault Clio (-2 позиції у рейтингу; 174 515 шт.; частка ринку 2,9%).

Peugeot 208 посів п'яте місце (160609 шт.; частка ринку 2,8%). Далі йдуть Dacia Sandero (+8 позицій у рейтингу; 143110 шт.; частка ринку 2,5%) і Honda N-Box (140785 шт.; частка ринку 2,5%).

На восьмому місці знаходиться Opel Corsa (138 940 шт.; частка ринку 2,5 %), за яким йде Maruti Swift (+9 позицій у рейтингу; 133 125 шт.; частка ринку 2,4 %). Замикає десятку лідерів Hyundai i20 (+6 позицій у рейтингу; 124 701 шт.; частка ринку 2,2%).