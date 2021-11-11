В Одесі горить стадіон, на якому має грати збірна України

В Одесі сталася пожежа на стадіоні, де сьогодні грає в товариському матчі збірна України з Болгарією. Відео із палаючим стадіоном опублікували очевидці у соцмережах. Інформацію також підтвердили у ДСНС Одеської області, повідомляє Вести.

На трибунах одеського стадіону Чорноморець очікується 11 тисяч глядачів

Повідомлень щодо ризиків проведення матчу внаслідок пожежі від офіційних осіб поки що не надходило.

Нагадаємо, у четвер, 11 листопада, наша національна збірна зустрінеться у товариському матчі із командою Болгарії. Поєдинок пройде в Одесі на стадіоні "Чорноморець", початок о 19:30 за київським часом.