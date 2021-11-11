Выявлен новый побочный эффект от вакцины Johnson&Johnson

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) обнаружил новый побочный эффект у вакцины от коронавируса производства Johnson&Johnson. Это – редкое заболевание позвоночника. Об этом пишут на сайте﻿ регулятора.

Организация рекомендовала добавить редкий тип воспаления позвоночника, называемый поперечным миелитом, в качестве побочного эффекта вакцины Johnson&Johnson.

Как отмечают в регуляторе, сообщения об этом серьезном неврологическом заболевании также лежали в основе остановки испытаний на ранних стадиях разработки как препаратов AstraZeneca, так и J&J, основанных на аналогичной технологии.

Говоря о безопасности прививок от коронавируса, EMA заявило, что оно оценивает отчеты о редком заболевании крови, известном как синдром утечки капилляров, после прививки вакциной Moderna.

Регулятор сообщил, что зарегистрировано шесть случаев CLS, и сейчас все данные поддаются оценке, но пока неясно, существует ли причинно-следственная связь между сообщениями и вакциной.

Европейское агентство по лекарственным средствам заявило, что пока недостаточно доказательств возможной связи между редкими случаями мультисистемного воспалительного синдрома с вакцинами мРНК, включая прививку Moderna.

Регулирующий орган проверяет, могут ли одобренные вакцины против коронавируса вызывать данный синдром. Это достаточно серьезное, но редкое заболевание, при котором воспаляются различные части тела, включая сердце, легкие, почки, мозг, кожу, глаза или органы желудочно-кишечного тракта.