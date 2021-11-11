Інспекторів МАГАТЕ допустять на ядерні об'єкти ОРДЛО

Тристороння контактна група (ТКГ) погодила доступ інспекторів МАГАТЕ на ядерні об'єкти на окупованому Донбасі, які мають перевірити умови зберігання ядерного матеріалу, повідомляє Ділова столиця.

"Учасники погодили можливість візиту інспекторів МАГАТЕ для здійснення перевірки місць зберігання ядерного матеріалу" , — йдеться в повідомленні української делегації в ТКГ у Telegram.

Крім того, ще однією позитивною новиною стало відкриття з боку тимчасово окупованих територій (хоча і з певними обмеженнями) єдиного діючого в Луганській області КПВВ "Станиця Луганська".

Українська сторона вже тривалий час заявляє про те, що Росія блокує доступ до ядерних об'єктів на Донбасі. Як відомо, крім шахти "Юнком", на якій при СРСР провели ядерний вибух, на Донбасі є ще два ядерних об'єкти, які має перевірити МАГАТЕ, — це одна медична установа в Луганську і дослідницький апарат в Донецьку.