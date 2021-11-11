Зеленський пообіцяв Литві "адекватну реакцію" на міграційну кризу

Зеленський пообіцяв Литві "адекватну реакцію" на міграційну кризу
Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський обговорив з лідером Литви Гітанасом Науседою ситуацію з мігрантами на кордоні Білорусі з Польщею та Литвою.

Про це глави держав написали у Twitter.

"Україна адекватно реагуватиме на розвиток ситуації на наших кордонах", - написав президент України.

Також він зазначив, що в ході розмови "домовилися координувати заходи задля збереження свободи пересування громадян України і Литви в умовах пандемії".

Президент Литви написав, що мав "продуктивну розмову" з Володимиром Зеленським про погіршення ситуації з нелегальною міграцією на кордоні ЄС і Білорусі та пересування російських військ на східному кордоні України.

"У неспокійні часи найважливіше – бути на одній хвилі зі своїми партнерами та союзниками", - підсумував глава Литви.﻿

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