Зеленський пообіцяв Литві "адекватну реакцію" на міграційну кризу
Президент України Володимир Зеленський обговорив з лідером Литви Гітанасом Науседою ситуацію з мігрантами на кордоні Білорусі з Польщею та Литвою.
Про це глави держав написали у Twitter.
"Україна адекватно реагуватиме на розвиток ситуації на наших кордонах", - написав президент України.
Також він зазначив, що в ході розмови
"домовилися координувати заходи задля збереження свободи пересування громадян України і Литви в умовах пандемії".
Президент Литви написав, що мав "продуктивну розмову" з Володимиром Зеленським про погіршення ситуації з нелегальною міграцією на кордоні ЄС і Білорусі та пересування російських військ на східному кордоні України.
"У неспокійні часи найважливіше – бути на одній хвилі зі своїми партнерами та союзниками", - підсумував глава Литви.