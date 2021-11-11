У Києві розкрили схему легалізації мігрантів

У Києві правоохоронці затримали зловмисницю, яка сприяла легалізації мігрантів шляхом укладання фіктивних шлюбів з українками. Вартість однієї такої послуги коштувала близько 30 тисяч гривень.

Про це повідомила прес-служба﻿ Нацполіції.

"Організаторкою вказаної злочинної діяльності є киянка, 1969 року народження. Жінка налагодила надання послуг із незаконної легалізації іноземців шляхом укладання фіктивних шлюбів та підшуковувала "дружин" , - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці затримали 52-річну організаторку під час передачі коштів за фіктивне свідоцтво про шлюб.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 332 КК України - незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 7 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Вирішується питання щодо оголошення фігурантці про підозру у скоєнні цього злочину та обрання запобіжного заходу.

Слідчі дії тривають, правоохоронці встановлюють інших фігурантів незаконної схеми.