Свині схудли: названо причину подорожчання сала

Новина ЗМІ про те, що головний український продукт почав стрімко дорожчати, і продається вже дорожче за м'ясо - по 180-185 гривень за кілограм (для порівняння: свинина коштує 120-150 гривень, яловичина - 160-180 гривень) буквально підірвала ринок, повідомляє Страна UA.

Втім, Держстат дає зовсім іншу ціну – лише 86 гривень за кілограм загалом по країні за підсумками жовтня. За останній місяць, за офіційними даними, сало подорожчало на 4%, за рік – на 17,2%. Хліб за цей період зріс у ціні на 21%, а соняшникова олія та цукор – більше, ніж на 80%.

Тобто, за салом в інтерпретації Держстату, нічого примітного.

"Не дорожчає сало щомісяця на 20-40 гривень за кілограм. Його по 180 гривень ніхто не купить, у нас і свинина по 130 гривень не дуже користується попитом. Максимум - 90-120 гривень за кілограм - ось ціна сала", - каже голова. Економічного дискусійного клубу Олег Пєндзін.

На ринках Києва сало продають не по 86 гривень, як у звіті Держстату, але й не по 185 гривень - ціна 95-100 гривень за кілограм. Але пропозиція невелика.

Продавці розповідають, що сало стало дефіцитним, тож лише дорожчатиме.

Втім, цінник у 150-180 гривень все ж таки можна знайти. Наприклад, за такими цінами є пропозиція на спеціалізованих інтернет-майданчиках.

Розбиралися, що трапилося із салом, і чому йому ніяк не складуть ціну.

Свині схудли

Із цінником на сало – дуже дивна ситуація. Діапазон вартості якось дуже широкий - від 80 до 185 гривень за кілограм. При цьому порушена ключова пропорція: сало завжди було дешевшим за свинину, мінімум, на 15-20%. Тому, до речі, багато хто і замінював салом м'ясо на бутербродах. А тепер, виходить, сало коштує дорожче, причому суттєво - до 65 гривень на кілограмі.

"Порушено паритет купівельної спроможності. У нас купують, в основному, дешеві продукти - вершкове масло замінюють соняшниковою, яловичиною курятиною і т.д. Можна виставити сало і по 200 гривень, тільки хто ж його купить", - каже Пензін.

На prom.ua є пропозиції щодо продажу сала за 150-180 гривень.

Наприклад, сало по 150 гривень торгує інтернет-магазин "Галерея м'яса". Дзвонимо туди з питаннями по салу – чому так дорого. Продавець каже, що взагалі-то ціна вже не 150, а 160 гривень – за кілька днів продукт подорожчав ще на 10 гривень за кілограм.

"На ринку немає сала, а те, що є - за шаленими цінами. Фермери перейшли на вирощування м'ясних або як їх ще називають беконних порід свиней - там одне м'ясо, сала немає або дуже мало. Вже є ціни по 200 гривень, а генеральське сало коштує до 220 гривень. Сало смачне, якраз до столу. Можна знайти і по 80-100 гривень, але це буде не стільки сало, скільки жир, щоковина чи інша продукція, яка, в принципі, йде на переробку, але у нас продають і як готовий продукт", - розповіли у "Галереї м'яса".

Про це говорять і в Асоціації свинарів.

"Господарства, які орієнтовані на роботу з великими торговими мережами, поставляють туди, в основному, м'ясо. Сала мережі беруть мало. Тому фермери почали активно переходити на вирощування беконних порід свиней, а сальні вирощують мало чи взагалі на замовлення", - кажуть в Асоціації. .

До речі, в Асоціації розповіли, що свинина у жовтні навпаки впала в ціні.

Ціни на свиней забійних порід знизилися на 2,2%, до 47,6 гривень за кілограм. При цьому охолоджена свинина на полицях супермаркетів подорожчала на 0,5%. Якщо у вересні кілограм свинини коштував 136,4 гривень, то у жовтні ціна опустилася нижче 132 гривень лише наприкінці місяця.

Проблеми з імпортом

Зазначимо, що раніше нестача українського сала активно закривалася на нашому ринку за рахунок імпорту, зокрема з Польщі.

Але останнім часом у господарствах Польщі та Німеччини фіксували спалахи африканської чуми свиней. При цьому м'ясо та сало таких свиней контрабандою почало проникати до України. І з цього приводу до Мінагрополітики на початку листопада навіть збирався продовольчий штаб за участю представників профільних асоціацій та митниці. Домовилися обмінюватися інформацією та тримати ситуацію під контролем.

Втім, багато посередників, побоюючись, що їм підсунуть заражений імпортний продукт, взагалі перестали купувати польське сало, що тільки посилило дефіцит.

"Та й загалом польське сало - із сегменту дешевих продуктів, це, скоріше, навіть жир, не для гурманів. А дороге сало - з м'ясним прошарком, з димком. Люди, які люблять сало, купують зараз небагато, але обирають справді хороший продукт . Тому і ціна зашкалює", - кажуть у "Галереї м'яса".

Продавці вважають, що цінник ще може підрости на 10-15%, але з нового року ціна має впасти - сало дорожче за 200 гривень просто перестануть купувати.