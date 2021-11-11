Роздача їжі від ООН на білорусько-польському кордоні закінчилася бійкою
Роздача їжі від представників ООН у стихійному таборі біженців на білорусько-польському кордоні переросла в бійку. Про це, посилаючись на ЗМІ Білорусі, повідомляє Газета.ru.
На відео, опублікованому на Телеграм-каналі Sputnik.by, видно, як кілька людей, не чекаючи черги, почали виривати з рук представників пакунки з їжею. Після між присутніми відбулася сутичка.
У цей час поруч були діти.
За інформацією представника УВКБ ООН у Білорусії Мулусеу Мамо, ситуація на кордоні
"катастрофічна" , але через день вона буде ще гіршою.
"Необхідно щось робити. Постачання гуманітарної допомоги буде продовжено", – зазначив він.