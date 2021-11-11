Роздача їжі від ООН на білорусько-польському кордоні закінчилася бійкою

Роздача їжі від представників ООН у стихійному таборі біженців на білорусько-польському кордоні переросла в бійку. Про це, посилаючись на ЗМІ Білорусі, повідомляє Газета.ru.

На відео, опублікованому на Телеграм-каналі Sputnik.by, видно, як кілька людей, не чекаючи черги, почали виривати з рук представників пакунки з їжею. Після між присутніми відбулася сутичка.

У цей час поруч були діти.

За інформацією представника УВКБ ООН у Білорусії Мулусеу Мамо, ситуація на кордоні "катастрофічна" , але через день вона буде ще гіршою.