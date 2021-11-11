Фудблогер поділилася рецептом корисної випічки
Усі люблять смачне печиво, особливо з горішками, сухофруктами, корицею. Але дуже часто виробники для приготування подібних солодощів використовують шкідливі жири, багато цукру та стабілізаторів смаку. Тому, безумовно, краще їх готувати вдома з натуральних та безпечних продуктів, повідомляє Обозреватель.
Фудблогер Анастасія Солопій поділилися в Instagram рецептом найсмачнішого, хрумкого вівсяного печива, яке ви приготуєте всього за 15 хвилин.
Інгредієнти:
- вівсяні пластівці – 130 г
- молоко, що згущує – 100 г
- вершкове масло – 80 г
- борошно – 50 г
- розпушувач – 5 г
- яйця – 1 шт.
- цукор – 50 г
- сіль – дрібка
- ваніль – дрібка
Спосіб приготування:
1. Змішайте вершкове масло зі згущеним молоком, додайте яйце та цукор.
2. Добре просійте борошно, додайте розпушувач та ваніль.
3. Наприкінці додайте пластівці, ретельно перемішайте й вологими руками сформуйте печиво.
4. Перекладіть пергамент та поставте в духовку запікатися при 180 С близько 15 хвилин.