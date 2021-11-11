ЄС може ввести санкції проти головного аеропорту Білорусі

Європейський Союз розглядає питання про введення санкцій проти головного аеропорту Білорусі у зв’язку з міграційною кризою, повідомляє Економічна правда.

Один високопоставлений дипломат сказав, що санкції щодо мінського аеропорту можуть перекрити фінансування, постачання та обладнання ЄС. Більше подробиць співрозмовник не надав.

Відомо, що німецька Lufthansa Cargo займається наземним та вантажним обслуговуванням у аеропорту Мінська.

За словами одного з дипломатів, також розглядається питання про проведення позачергового саміту 27 лідерів ЄС, тоді як Євросоюз також обговорює, чи використовувати свої спільні механізми фінансування для будівництва прикордонних загороджень на кордоні з Білоруссю.

Лукашенко, який уже перебуває під міжнародними санкціями за придушення протестів, пригрозив вжити заходів у відповідь проти будь-яких санкцій, у тому числі шляхом припинення транзиту природного газу через Білорусь.