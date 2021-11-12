Через нинішні умови експорту металобрухту Україна втрачає мільярди

Через низьке мито на експорт металобрухту Україна недоотримує 8 мільярдів гривень, а також втрачає можливість вигідних контрактів на поставку сталі до США, повідомляє Україна 24.

Про це в ефірі програми «Ток шоу Сьогодні» заявив керівник аналітичного центру CMD Ukraine Ігор Гужва.

"Ситуація зараз найбільш загрозлива мабуть за останні 10 років у сфері металургії. Справа в тому, що на сьогоднішній день в світі ціни на брухт чорних металів зросли майже в два рази. Якщо рік тому ціни були 250-350 доларів за тонну, то зараз ціна – більше 500 доларів за тонну. Це зумовлено тим, що більшість країн світу на сьогодні забороняють експорт металобрухту або в той чи інший спосіб обмежує експорт. В Україні ж ситуація – двадцятикратне зростання експорту металобрухту. Якщо за весь минулий рік ми експортували 17 тисяч тонн металобрухту, то на сьогоднішній день ми експортували вже більше 500 тисяч тонн. І якщо ситуація не зміниться, то ми ризикуємо цього року експортувати 1 млн тонн. Це найбільший показник за останні 5 років. Це означає, що металургійні підприємства взагалі втратять можливість виробити близько 10 млн тонн сталі" , - зазначив експерт.

За його словами, в економічному аспекті це означає, що експорт мільйону тонн брухту металів дасть країні близько 2 млрд грн податків від експортного мита. Але якщо б металурги виробили з цього металобрухту сталь, то держава отримала б близько 10 млрд грн податків.

"Коли ми говоримо про екологію, то це чи не єдине можливе рішення, яке виправдовує інвестиції українських металургів у нові виробництва з тим, щоб зменшити викиди шкідливих речовин у повітря, скорочувати витрати на енергоносії, тобто відповідати повною мірою всім загальносвітовим трендам, забезпечуючи скорочення викидів від споживання енергоресурсів. Для цього нам потрібно єдине – забезпечити ці підприємства сировиною, як це роблять сусідні країни, як це намагається зробити ЄС. Адже ми знаємо, що європейська асоціація металургів наполегливо вимагає від Єврокомісії обмежити експорт металобрухту. Це зумовлено виключно екологічними мотивами. Адже нещодавні домовленості між ЄС і США про лібералізацію торговельного захисту США від європейської металургії передбачає саме такі умови – сталь має бути екологічно виробленою в межах ЄС. Україна це вже вміє робити, ми вже це робимо, ми також хочемо аналогічної лібералізації від США. Ми до цього готові, є металургійні підприємства з величезними інвестиціями в металообробку, є нові енергозберігаючі технології, майже безкарбонові. Єдине питання – в забезпеченні брухтом. Була ініціатива заборонити експорт металобрухту з України, але про неї зараз вже не чутно" , - заявив Гужва.

Амбітні плани України щодо зниження викидів вуглекислого газу під загрозою через нестачу в країні запасів металобрухту. Без лому вітчизняні підприємства не зможуть виробляти сталь екологічно, а значить нашій країні не вдасться досягнути декарбонізації, тобто скорочення викидів вуглецю. А цього від України очікує ЄС для подальшої економічної співпраці. Дефіцит металобрухту виник через його вивезення за кордон, оскільки експортне мито в Україні невелике – лише 58 доларів за тонну. Промисловці просять владу якщо не заборонити експорт лому, то хоча б підвищити експортне мито до 200 доларів за тонну, аби вивозити брухт за кордон було просто невигідно. В гіршому разі українські металурги просто не зможуть виробляти сталь екологічно, а Україна не виконає свої зобов’язання зі зниження викидів.