Названо термін будівництва газопроводу з РФ до Китаю через Монголію

Будівництво 960-кілометрового газопроводу "Союз Схід" із Росії через Монголію до Китаю розпочнеться у 2024 році. Такий термін назвав віцепрем’єр Монголії Сайнбуянгійн Амарсайхан, повідомляє Интерфакс.

Наразі визначено маршрут газопроводу протяжністю 960,5 кілометра. Передбачається, що до кінця 2021 розпочнеться проєктування, а підготовчі роботи закінчать протягом двох років.

"На сьогодні виконання ТЕО становить 70 відсотків. У ході телефонної розмови між прем'єр-міністрами двох країн 9 листопада відбувся обмін інформацією щодо спільної реалізації взаємовигідних, масштабних проєктів. У зв'язку з цим міністрам надано відповідні доручення" , - прокоментував Амарсайхан.

Газопровід "Союз Схід" пройде територією Монголії і стане продовженням російського газопроводу "Сила Сибіру-2", експортна потужність якого може перевищити потужність газопроводу "Сила Сибіру" більш ніж в 1,3 раза.

Президент Росії Володимир Путін у березні 2020 року схвалив газопровід "Сила Сибіру-2" до західного Китаю через Монголію. У травні "Газпром" розпочав проєктно-вишукувальні роботи. Потужність газопроводу може становити 50 мільярдів кубометрів на рік. Наразі вже експлуатується перша ділянка газопроводу "Сила Сибіру", будівництво якої тривало п'ять років і завершилося у 2019 році.