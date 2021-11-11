Потеплішає навіть уночі: прогноз погоди на 12 листопада

Наприкінці другого тижня листопада в Україні триває певне потепління. Мороз уночі буде не таким сильним, як у попередні дні, а подекуди температура буде нульовою або навіть плюсовою. Опадів також поки що не очікується – по всій країні буде суха та сонячна погода.

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У п'ятницю, 12 жовтня, у всіх центральних, північних, східних, а також у Запорізькій та більшості західних областей очікується від 6 до 11°С удень. У решті південних областей, а також на Закарпатті та в Криму вдень обіцяють 10-13°С. Уночі по всій Україні очікується від -3°С до 2°С.



Опадів 12 листопада, як і раніше, не очікується ніде по країні. У всіх регіонах синоптики обіцяють суху та ясну погоду з невеликою хмарністю. У східних, центральних та південних областях середня швидкість вітру складе близько 11-22 км/год. На сході та на півдні місцями можливі шквали до 25 км/год. Найменш вітряно буде на заході та в Криму – 4-14 км/год. І найсильніший вітер очікується на півночі країни – 14-25 км/год.

У столиці України, Києві, 12 листопада очікується температура повітря від 1°С до 8°С протягом дня, вітер 11-22 км/год та похмура погода з проясненнями.