Головні правила поєднання кольорів на кухні

Обираючи колірну гаму для власної оселі, слід зважати на багато факторів: останні тенденції, вподобання, смаки та навіть освітлення приміщення. Від кольору залежить, який настрій матиме кімната, а якщо це стосується кухні – то навіть апетит, повідомляє 24 Канал.

Неправильно підібраний колір інтер'єру цілком може погіршити самопочуття та вплинути на настрій. Поміркуймо, як грамотно підібрати колірну гаму для кухні.

Вибираючи кольори для кухні, варто пам’ятати про кілька факторів Кольори від теплого жовтого до відтінків помаранчевого асоціюються з літом, пляжем і фруктами. Такі яскраві деталі створять “зігріваючий” інтер’єр.

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Відтінки синього і зеленого сприяють спокою, але в приміщеннях без природного освітлення можуть створювати враження прохолоди. У свою чергу чорний, темно-синій і відтінки сірого трохи перевантажують і оптично зменшують простір.

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Основне правило при складанні колірної палітри для кухні полягає в тому, щоб кольори стін на кухні гармоніювали з кольорами кухонних гарнітурів. Особливу увагу слід приділити вибору кольорів у випадку просторів, відкритих для вітальні. Кольори стін і кольори меблів повинні доповнювати один одного.

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Кольори на кухні повинні плавно доповнювати дизайн інтер’єру та впливати на емоції та самопочуття.

В принципі, немає меж у виборі кольорів для кухонного простору. Однак перед тим, як фарбувати стіни або правильно вибрати меблі, варто звернути увагу на доступ природного світла. Якщо у простір, призначений для кухні, рідко потрапляють сонячні промені, то краще вибрати світлі тони стін, стелі або підлоги.

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Якби там не було, найкращим орієнтиром можуть стати власний смак та інтуїція. Яким би вдалим та прогресивним не було рішення – воно має подобатися насамперед вам.