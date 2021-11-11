Харківська міськрада достроково припинила секретарські повноваження Терехова

Депутати Харківської міськради на позачерговій сесії більшістю голосів проголосували за дострокове припинення повноважень секретаря міськради Ігоря Терехова, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"За підсумками голосування достроково припинено повноваження секретаря Харківської міськради Терехова Ігоря Олександровича" , - повідомила голова лічильної комісії Надія Тимофєєва.

За її словами, бюлетені для участі у таємному голосуванні взяли 69 депутатів. "За" проголосували 63 депутати, "проти" - 3. Ще 2 особи утрималися. 1 бюлетень було визнано недійсним.

Депутати з фракції "Блок Світличної Разом" заявили, що не брали участі у голосуванні.

"Не ми Ігоря Олександровича призначали, не нам його звільняти" , - пояснив позицію фракції депутат Ігор Черняк.

Він та його колеги Дмитро Булах та Анатолій Родзинський розкритикували Терехова за "нечисту" перемогу в першому турі. Розбіжності під час звіряння протоколів встановили спостерігачі Громадянської мережі "ОПОРА". Крім того, про розбіжності заявляли у штабі головного конкурента Терехова - екс-міського голови Михайла Добкіна.

У свою чергу, Терехов відкинув усі звинувачення, пославшись на рішення судів.