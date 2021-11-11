Харківська міськрада достроково припинила секретарські повноваження Терехова

Харківська міськрада достроково припинила секретарські повноваження Терехова

Депутати Харківської міськради на позачерговій сесії більшістю голосів проголосували за дострокове припинення повноважень секретаря міськради Ігоря Терехова, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"За підсумками голосування достроково припинено повноваження секретаря Харківської міськради Терехова Ігоря Олександровича" , - повідомила голова лічильної комісії Надія Тимофєєва.

За її словами, бюлетені для участі у таємному голосуванні взяли 69 депутатів. "За" проголосували 63 депутати, "проти" - 3. Ще 2 особи утрималися. 1 бюлетень було визнано недійсним.

Депутати з фракції "Блок Світличної Разом" заявили, що не брали участі у голосуванні.

"Не ми Ігоря Олександровича призначали, не нам його звільняти" , - пояснив позицію фракції депутат Ігор Черняк.

Він та його колеги Дмитро Булах та Анатолій Родзинський розкритикували Терехова за "нечисту" перемогу в першому турі. Розбіжності під час звіряння протоколів встановили спостерігачі Громадянської мережі "ОПОРА". Крім того, про розбіжності заявляли у штабі головного конкурента Терехова - екс-міського голови Михайла Добкіна.

У свою чергу, Терехов відкинув усі звинувачення, пославшись на рішення судів.

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