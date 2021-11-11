У Полтаві антивакцинатори намагалися "штурмувати" COVID-лікарню через підозру у завищенні показників госпіталізації. ОДА показала переповнений морг та пацієнтів на ШВЛ, повідомляє Полтавщина.

Журналісти звернулися в Департаменті охорони здоров'я Полтавської ОДА з проханням надати обмежений доступ до моргу, де зберігаються тіла померлих в результаті захворювання коронавірус, і інфекційної лікарні або самостійно опублікувати відео або фотографії.

Підставою для такого звернення стали події, що відбувалися в Полтаві 9 листопада. Тоді частина активістів намагалися «штурмувати» 5-ї міську лікарню, тому що підозрювали завищення показників по госпіталізації.

У Полтавській ОДА відреагували на таке прохання. Прес-служба надала фотографії з секційного відділення обласного патологоанатомічного бюро.

У чорних пакетах — тіла померлих внаслідок ускладнень від COVID-19. В облдержадміністрації зазначили, що усі вони були невакциновані.

Також були надані відео з реанімації обласної інфекційної лікарні. Зокрема — з палати, де люди отримують кисневу підтримку з концентраторів або підключені до апаратів штучної вентиляції легень.

Медики зазначають, що подібну ситуацію останнім часом вони споглядають щодня.