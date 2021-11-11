Валютний ринок четверга: підсумки дня

У четвер торги на міжбанківському валютному ринку пройшли в умовах зниженої активності через роботу за схемою ТОМ (з розрахунками завтрашнім числом).

Продажі за цією схемою були малоцікавими для експортерів, тому спочатку покупців валюти було приблизно в 4 рази більше. Цим скористалися спекулянти та спробували зіграти на підвищення. Котирування пішли нагору і незабаром після початку торгів досягли 26,145 гривень на купівлі та 26,195 гривень на продажу. Однак охочі купувати за такими цінами швидко закінчилися, і продавці були змушені опускати цінники. Друга половина торгів пройшла у вузькому діапазоні 26,07–26,10 гривень. Національний банк у сьогоднішніх торгах не брав участі.

Закрили торги четверга на 0,25 копійки на купівлі та на 2 копійки на продажу вище, ніж у середу.

Хід торгів

Стартові котирування – 26,07/26,17 (купівля/продаж).

Торги четверга відкрилися широко: спред на відкритті становив 10 копійок. Перша угода на 0,5 млн. доларів за ціною 26,15 гривень пройшла о 9:21. Як уже було сказано, спочатку на ринку були майже лише покупці, тому вже о 9:40 котирування досягли денних максимумів. Купувати за такими цінами більшість покупців відмовилися, ухваливши рішення почекати. Спекулянти, які сподівалися на легкий видобуток, змушені були почати знижувати ціни. Вже до 10 ранку цінники опустилися до 26,12/26,15 гривень (купівля/продаж), до 11 ранку – до 26,09/26,12 гривень, а близько 12 години дня – пішли нижче за позначку 26,10. У діапазоні 26,07-26,10 гривень і пройшла частина торгової сесії, що залишилася. І лише після 15:30, коли на ринку залишилися лише спекулянти, вони знову почали завищувати ціни заявок на продаж. Але охочих купити залишилося мало, і сильного враження це не справило.

Котирування закриття – 26,10/26,13 (купівля/продаж).

Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні становив 106,3 млн доларів – у 10 разів менше, ніж учора. Також банки проводили угоди в системах Refinitiv (колишня Reuters) та Укрдилінг.

Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12.00 на рівні 26,1118 гривень.

Офіційний курс долара на 12 листопада встановлено на позначці 26,1022 гривні за долар, зростання на 4,47 копійки.

Офіційний курс євро на 12 листопада встановлено на позначці 29,9144 гривень за євро, зниження на 20,42 копійки.

Готівковий долар в оптових обмінниках Києва вранці продавали по 26,19-26,20 гривні, але вже до обіду «американець» подешевшав до 26,15-26,16 гривні; така сама ціна збереглася і надвечір.

На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR/USD на 17:31 – 1,1466 долара. Сьогодні євро продовжив падіння, яке почалося вчора після публікації даних про інфляцію в США, яка зросла до максимального за останні 30 років рівня, і вже до 11-ї ранку опустився до позначки 1,1453 долара. Пробитися нижче йому не вдалося, незважаючи на кілька зроблених спроб. Готівковий євро протягом дня подешевшав ще на 12 копійок – з 30,07-30,10 вранці до 29,95-29,97 гривень увечері.

Російський рубль у першій половині дня зміцнився з 71,40 до 71,00 рубля за долар. Усю другу половину дня він торгується, затиснутий у діапазоні 71,00-71,20 рубля за долар. Ціна готівкового рубля у столиці сьогодні залишилася незмінною – 3,65-3,67 гривень за 10 рублів.