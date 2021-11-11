Харківський міськвиборчком зареєстрував Терехова міським головою

Харківська міська територіальна виборча комісія на засіданні у четвер увечері ухвалила рішення про реєстрацію міським головою Ігоря Терехова, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Комісія ухвалює: зареєструвати Харківським міським головою... Терехова Ігоря Олександровича, висунутого місцевою міською організацією політичної партії "Блок Кернеса - Успішний Харків", - йдеться в ухвалі, прийнятій одноголосно.

Перед голосуванням голова виборчкому Олена Матвієнко повідомила, що Терехов подав необхідні для реєстрації документи (зокрема заяву про реєстрацію міським головою, заяву про припинення дії представницького мандату, а також рішення про припинення повноважень секретаря Харківської міськради).

Комісія також одноголосно припинила повноваження Терехова як депутата міської ради, та ухвалила рішення про реєстрацію новим депутатом від "Блоку Кернеса - Успішний Харків" Олексія Топчія.

31 жовтня у Харкові пройшли позачергові вибори міського голови. Вони були призначені через смерть Геннадія Кернеса, обраного міським головою на виборах восени 2020 року. За даними міськвиборчкому, явка становила 28,29%.

Увечері 1 листопада міська територіальна виборча комісія встановила результати голосування, згідно з якими секретар Харківської міськради Ігор Терехов здобув перемогу у першому турі, здобувши 146 249 голосів виборців (50,66%). За його найближчого конкурента, колишнього міського голову Харкова Михайла Добкіна, проголосували 82 008 осіб (28,41%).