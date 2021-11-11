Порошенко назвав Зеленського дітищем Коломойського

П’ятий президент і нардеп "Європейської солідарності" Петро Порошенко заявив, що президента Володимира Зеленського як політика проспонсорував олігарх Ігор Коломойський, повідомляє Українська правда.

"У вчорашньому відосику я побачив, що Зеленський обурився філософським питанням, яке турбує людство вже більше 2 тисяч років – що первинне, яйце чи курка. Хто кого, вопрошає Зеленський, породив? Політики породили олігархів чи олігархи породили політиків? Володимире Олександровичу, гранично ясно, що політика Зеленського зачав, породив і опікується олігарх Коломойський", - процитувала п'ятого президента прессслужба" Євросолідарності ".

Порошенко заявив, що Коломойський дав гроші, вкрадені у вкладників ПриватБанку, "95 кварталу" і самому Зеленському на розкрутку.

За словами нардепа, президент боїться застосовувати санкції проти Коломойського.