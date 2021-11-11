Аварія у Харкові: що відомо про водія та стан постраждалих

Чергова резонансна ДТП у Харкові – джип, проїжджаючи на червоне світло, збив прямо на пішохідному переході одразу двох дітей 13 років, повідомляє Политика Страны.

Джерела видання повідомляють, що чоловіка, який був за кермом "Ленд Крузера" та збив дітей на пішохідному переході, звуть Дмитро Лисенко. Йому 34 роки.

Авто зареєстровано на ТОВ "Агрофірма Колонтас". Ця фірма справді належить сім'ї голови Краснокутської райадміністрації Харківської області Юрія Раїни. Але Лисенко – це не його син, а друг сина, якому той, мабуть, дав у користування машину.

Дітям, яких він збив (Олександр М. та Дар'я П). - По 13 років. Їх забрали на "швидкій" до лікарні та обстежили. Попередньо вони не мають серйозних травм. Поки йдеться про синці, забиті місця, і є попередній діагноз черепно-мозкова травма. Медики кажуть, що стан стабільний.

Перевірка водія на наркотики показала їх наявність у його організмі. Відомо також, що у травні 2021 року він отримав строк у три роки з випробувальним строком на 1 рік за ч. 3 ст. 185 КК "Крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або завдала значної шкоди потерпілому" (санкції статті – від 3 до 6 років, тобто Лисенко відбувся найменшим покаранням).

Нагадаємо, раніше глава МВС Монастирський повідомив, що водія "Крузака" звинувачували за статтею за наркотики, але справа чомусь виявилася закритою.

Перед тим як збити дітей, водій Ленд Крузера порушував правила дорожнього руху та привертав увагу інших автомобілістів неадекватною поведінкою.

"Переслідую Ленд Крузер 200, людина, походу, у неадекватному стані", - повідомив очевидець, який зняв на відео дивні маневри Тойоти.

Очевидець зафіксував номери і повідомив у поліцію, але заходів, як з'ясувалося, не було вжито.