Суд помістив під нічний домашній арешт колишнього головного лікаря запорізької лікарні

Орджонікідзевський районний суд Запоріжжя визначив запобіжний захід у вигляді шести днів нічного домашнього арешту для колишнього головного лікаря Запорізької обласної інфекційної лікарні Володимира Шинкаренка, якого затримала в середу поліція, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook.

За словами адвокаат Станіслава Гришина, у середу, 10 листопада, Шинкаренка затримали у приміщенні Головного управління Нацполіції регіону, згідно з протоколом поліції " за замах на умисне вбивство, бандитизм та розбій ". При цьому дозвіл на його затримання вичерпав свою дію ще в понеділок.

Увечері у середу судове засідання не відбулося, а Шинкаренко залишився у СІЗО.

У четвер, 11 листопада, під час судового засідання в Орджонікідзевському районному суді м. Запоріжжя представники прокуратури заявили про завершення досудового розслідування у справі Шинкаренка. Слідчий суддя ухвалив рішення про запобіжний захід у вигляді шестиденного нічного домашнього арешту.

Відомо, що минулого тижня поліція оголосила Шинкаренка у розшук, оскільки той ігнорував виклик до слідчого, хоча, за словами його адвоката, підозрюваний не переховувався від слідства.

Як повідомлялося, пожежа в реанімаційному відділенні Запорізької обласної інфекційної лікарні сталася вночі 3 лютого 2021 року, внаслідок чого загинули троє пацієнтів, які перебували на штучній вентиляції легень, та один медичний працівник.

За інформацією прокуратури, однією з версій причини пожежі могло стати використання медичного обладнання без наявності відповідних дозволів з порушенням встановлених правил, що призвело до витоку кисню через систему штучної вентиляції легень з подальшим його критичним накопиченням у приміщенні палати та вибухом з виникненням пожежі.

При цьому головний лікар медзакладу Шинкаренко на прес-конференції в лютому заявив: "Ми моніторили такі випадки: нещодавно в Петербурзі в Росії згоріли п'ятеро людей - вибухнув апарат ШВЛ. У Туреччині п'ять випадків було, у Західній Європі також були випадки... Для лікування хворих на COVID-19 використовується сучасне обладнання з функцією "хай-флоу": тобто це збільшена подача кисню, за рахунок чого ковідні хворі і виживають. Можливо, в цьому і є причина".

За інформацією поліції, Шинкаренко підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 270 (порушення вимог правил пожежної безпеки, що спричинило загибель людей та інші тяжкі наслідки) та ч. 2 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей) КК України.