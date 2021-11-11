У Європі схвалили два COVID-препарати

Європейське агентство лікарських засобів (EMA) схвалило препарати Ronapreve і Regkirona на основі моноклональних антитіл для лікування коронавірусної хвороби, проте їх рекомендовано застосовувати лише для осіб віком від 12 років і вагою не менше 40 кг, повідомляє Ділова столиця.

"Комітет EMA з ліків для людини (CHMP) рекомендував дозволити Ronapreve (касирівімаб/імдевімаб) і Regkirona (регданвімаб) для лікування COVID-19" , — йдеться в пресрелізі агентства.

Відзначається, що Ronapreve і Regkirona — перші ліки проти коронавірусу з моноклональними антитілами, які отримали позитивний висновок комісії EMA.

Препарат Ronapreve рекомендовано використовувати для лікування COVID-19 у дорослих і підлітків старше 12 років, чия вага перевищує 40 кілограмів.

Regkirona CHMP рекомендував застосовувати для лікування дорослих з коронавірусом, які не потребують кисневої підтримки. Препарат випускається фірмою Celltrion і призначений для пацієнтів з ризиком тяжкого перебігу інфекційного захворювання.