Вони дограються — Данилюк про оборудку Коломойського з газом

Про гучний позов підконтрольної бізнесменові Ігорю Коломойському "Укрнафти" висловився у програмі "Ток-шоу Сьогодні" екссекретар РНБО Олександр Данилюк, повідомляє Україна 24.

"Зараз Коломойський має партнера в Офісі президента. Партнери один про одного піклуються, і зараз є можливість допомогти Коломойському. Дати йому можливість отримати газ, ціна на який зараз максимальна. Або розділити "Укрнафту", причому я думаю, що на цьому поділі Коломойський буде з двох сторін, дві сторони, звичайно, знайдуть найефективніший спосіб розділити компанію між державою та олігархом, а втратять від цього лише люди. Ці процеси потрібно зупиняти" , — заявив він.

Данилюк відповів, чи допоможе розголошення цієї справи перешкодити проводити заплановані махінації та що буде, якщо це все-таки вдасться.

"Я сподіваюся, що так. Якщо ні — сядуть усі, хто зараз залишать "пальчики" на цьому, через рік-два вони будуть у в'язниці. Коломойський ще буде, скажімо так, переживати свою відповідальність за 5,5 млрд доларів, виведених із "Приватбанку". Він просто себе наближає до дуже поганого кінця. Він гравець, але він дограється. Десь вони заганяють себе в кут, і вже йти на такі порушення — закінчиться це дуже погано. Я хочу подивитися, що робитиме глава". Нафтогазу". У Мюнхен він не втече. Я хочу попередити всіх людей, які хочуть пограти в це: ви всі несете відповідальність, і це не питання років. Це настане дуже швидко.

По-перше, ця історія однозначно покаже всім українцям, що деолігархізація — це фейк, спосіб відвернути увагу, щоб допомогти одному з олігархів. Від цього довіра українців не посилиться. Друге – це додаткові витрати для кожного українця. 5,5 млрд заплатили всі українці за "Приватбанк". Нині й за цю оборудку заплатять. За всі ці "ігри престолів" на Банкові із Коломойським платять усі українці, і терпінню будь-якої миті може прийти кінець" , — сказав він.

Нагадаємо, раніше колишній бізнес-партнер Коломойського Геннадій Корбан розповів, що у Коломойського з'явилася можливість зараз пред'явити "Нафтогазу" відсуджений колись обсяг газу, який не було оцінено.