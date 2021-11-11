До Фінляндії через Білорусь прибули 30 нелегалів

До Фінляндії на сьогоднішній день прибули 30 біженців, які прорвалися до Євросоюзу через Білорусь. У країні вже готуються до можливого збільшення кількості біженців, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

"До Фінляндії через Білорусь прибули кілька десятків людей (30). Ситуація стабільна, здійснюється моніторинг та обмін інформацією. Основні пункти призначення - Центральна Європа" , - йдеться в повідомленні прикордонної охорони Фінляндії.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький назвав ситуацію з мігрантами на кордоні "війною нового типу". А громадяни та ЗМІ є в ній "боєприпасами".