США попередили ЄС про можливе вторгнення Росії в Україну, - Bloomberg

Сполучені Штати Америки занепокоєні концентрацією військ Росії поблизу українських кордонів. Вашингтон попередив своїх європейських партнерів про те, що Росія може піти на вторгнення в Україну, пише Дмитро Левицький, РБК-Україна.

За даними агентства Bloomberg, оцінки Вашингтону ґрунтуються на інформації, якою американська сторона ще не поділилася з ЄС. Як кажуть чиновники, знайомі з думкою Білого дому, ця інформація підкріплена загальнодоступними доказами.

Представники адміністрації президента США Джо Байдена поки не надали своїх коментарів з цього приводу.

Водночас, на думку близького до Кремля джерела видання Bloomberg, Росія наразі не має наміру розпочинати війну з Україною, але хоче показати, що готова застосувати силу у разі такої потреби. Проте наступ, як вважає інше джерело, малоймовірний, оскільки російські війська зіткнуться з громадським опором у Києві та інших містах.

Нагадаємо, глава Держдепартаменту США Ентоні Блінкен, коментуючи ситуацію з російськими військами біля України, висловив побоювання, що Росія може повторити помилку, вчинену в 2014 році.