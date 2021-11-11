У Росії осадили Лукашенка через погрози перекрити газ Європі

У Росії нагадали президенту Білорусії Олександру Лукашенку після погроз перекрити трубопровід «Ямал — Європа» та припинити транзит газу до Євросоюзу (ЄС), що всі газопроводи на території республіки належать російській компанії «Газпром», повідомляє Лента.Ру.

"Усі газопроводи на території Білорусії є власністю "Газпрому". Керуються вони російською компанією. Навіть якщо прем'єр-міністр Білорусії напише папір із вимогою зупинити транзит через Білорусь, виникає питання: "на якій підставі це буде зроблено?"" , - сказав іректор Фонду національної енергетичної безпеки (ФНЕБ) Костянтин Симонов.

Перед цим загрозу Лукашенку оцінили у Спілці нафтогазопромисловців Росії (СНП). Глава союзу Геннадій Шмаль побачив у цьому небезпеку для Росії і наголосив, що якщо робота газопроводу зупиниться, Москва не зможе виконувати свої зобов'язання перед європейськими клієнтами.