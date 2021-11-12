Найпопулярніші українські аеропорти у жовтні

У жовтні цього року найбільше пасажирів обслужив Міжнародний аеропорт "Бориспіль". Також до трійки лідерів увійшли аеропорт "Львів" та "Київ" (Жуляни), повідомляє Avianews.

Так, "Борисполю" вдалося відновити 71% пасажиропотоку від рівня жовтня 2019 року. Водночас, львівський аеропорт навіть на 4% перевищив докризовий показник, а "Київ" досяг 84% від позаминулого рівня.

Жовтневий рейтинг найбільших аеропортів України виглядає таким чином: