Найпопулярніші українські аеропорти у жовтні
У жовтні цього року найбільше пасажирів обслужив Міжнародний аеропорт "Бориспіль". Також до трійки лідерів увійшли аеропорт "Львів" та "Київ" (Жуляни), повідомляє Avianews.
Так, "Борисполю" вдалося відновити 71% пасажиропотоку від рівня жовтня 2019 року. Водночас, львівський аеропорт навіть на 4% перевищив докризовий показник, а "Київ" досяг 84% від позаминулого рівня.
Жовтневий рейтинг найбільших аеропортів України виглядає таким чином:
- "Бориспіль" – 1,31 млн пасажирів (з початку року – 8,8 млн);
- "Львів" – 208,3 тис. (1,52 млн);
- "Київ" (Жуляни) – 188 тис. (1,98 млн);
- "Одеса" – 154,5 тис. (1,99 млн);
- "Харків" – 123,1 тис. (976,2 тис.);
- "Запоріжжя" – 71,4 тис. (536,7 тис.);
- "Дніпро" – 26 тис. (233,3 тис.).