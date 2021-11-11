Добове споживання кисню в лікарнях зросло на 100 тонн - МОЗ

У Міністерстві охорони здоров'я заявили, що добове споживання хворими на COVID-19 рідкого кисню за місяць зросла майже на 100 тонн, повідомляє Ділова столиця.

"Якщо 11 жовтня добова кількість спожитого рідкого кисню становила 279 тонн, то вже 7 листопада – 378 тонн за добу. Різниця – майже 100 тонн!" , – інформують у МОЗ.

При цьому звертається увага, що загальне виробництво профільними підприємствами кисню становить близько 400 тонн на добу.

У МОЗ пояснюють, що споживання кисню хворими на COVID-19 зростає внаслідок інфікування штамом "Дельта".