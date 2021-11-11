Добове споживання кисню в лікарнях зросло на 100 тонн - МОЗ
У Міністерстві охорони здоров'я заявили, що добове споживання хворими на COVID-19 рідкого кисню за місяць зросла майже на 100 тонн, повідомляє Ділова столиця.
"Якщо 11 жовтня добова кількість спожитого рідкого кисню становила 279 тонн, то вже 7 листопада – 378 тонн за добу. Різниця – майже 100 тонн!", – інформують у МОЗ.
При цьому звертається увага, що загальне виробництво профільними підприємствами кисню становить близько 400 тонн на добу.
У МОЗ пояснюють, що споживання кисню хворими на COVID-19 зростає внаслідок інфікування штамом "Дельта".
"Нова хвиля коронавірусної хвороби характерна значним зростанням споживання кисню госпіталізованих пацієнтів. Зараз один хворий на COVID-19 споживає у 5-6 разів більше кисню, ніж це було навесні… Водночас Міністерству охорони здоров’я вдалось перекрити критичну потребу у кисні, яка сталась через регламентні роботи у двох найбільших виробників. Наразі кожен медичний заклад забезпечений киснем", – йдеться у повідомленні.