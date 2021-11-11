Суд у Лондоні завершив слухання щодо "боргу Януковича"

Високий суд Лондона завершив слухання у справі про "борг Януковича" перед Росією на 3 млрд доларів. Найближчим часом розпочнеться робота над підготовкою рішення, пише Дмитрий Кузнецов, РБК-Україна.

У Міністерстві фінансів України зазначили, що суд заслухав останні пояснення України на підтримку своєї позиції про те, що єврооблігації на суму 3 млрд доларів були випущені у 2013 році в результаті примусу, який здійснювала Росією.

"Очікується, що по завершенні слухання сьогодні (11 листопада - ред.) Верховний суд завершить роботу над підготовкою рішення і перейде до його винесення" , - уточнили в міністерстві.

Нагадаємо в грудні 2013 року Україна випустила єврооблігації на 3 млрд доларів під 5% річних, які викупив російський Мінфін. Позов про стягнення заборгованості з України Російський Мінфін подав у лютому 2016 року.