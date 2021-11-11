На Львівщині з 22 листопада вводять обмеження на проїзд

Львівська обласна комісія з питань ТЕБ та НС ухвалила рішення про запровадження нових обмежень на перевезення пасажирів на внутрішньообласних маршрутах з 22 листопада, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За даними прес-служби Львівської ОДА, пасажири на автомобільному та залізничному транспорті зможуть переміщатися всередині області лише за наявності сертифікату вакцинації, негативного ПЛР-тесту, міжнародного сертифікату про отримання першої дози вакцини (жовтий сертифікат) або другою дозою (зелений сертифікат) про те, що людина перехворіла на коронавірус.

Ці обмеження не поширюються на осіб, які не досягли 18 років, а також на перевезення у легкових автомобілях, службовому транспорті підприємств та установ у межах місць для сидіння і лише за маршрутом, про який поінформовано поліцію.