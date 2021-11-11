Україна продаватиме чорну ікру Саудівській Аравії

Україна та Королівство Саудівська Аравія погодили форму сертифіката на експортовані українські продукти, що походять від водних тварин (ікра, морепродукти тощо), повідомляє Ділова столиця.

Погодження сертифіката стало результатом роботи, проведеної дипломатами Міністерства закордонних справ України та фахівцями Держпродспоживслужби з колегами з КСА. Зазначена форма сертифікату набирає чинності з 1 грудня 2021 року.

"Ринок Королівства Саудівської Аравії вкрай важливий для України. З кожним роком наші експортери отримують на ньому все більше можливостей. Це стосується виробників м'яса, молока, меду, яєць. Тепер же українські виробники отримали бажану можливість експортувати до Королівства продукти, що походять від водних тварин. А якщо конкретно, то ми очікуємо на експорт до Саудівської Аравії чорної ікри українського виробництва" , — зазначила голова Держпродспоживслужби Владислава Магалецька.

Відповідно до процедури, визначеної компетентним органом КСА, потенційні експортери мають пройти процедуру акредитації для набуття права експорту продуктів для споживання людиною.

Методичні вказівки та роз'яснення для експорту харчових продуктів до Королівства Саудівська Аравія опубліковані на офіційному вебпорталі Держпродспоживслужби у розділі "Міжнародне співробітництво" – "Ветеринарія та безпечність" – "Вимоги країн світу" – "Довідкова інформація щодо експорту до Королівства Саудівська Аравія".

Держпродспоживслужба, Мінекономіки та Міністерство закордонних справ України спільно працюють над відкриттям нових ринків для українського експорту, надаючи підтримку виробникам та усуваючи технічні перешкоди в торгівлі, а також забезпечуючи державні гарантії щодо дотримання вимог країн-партнерів, йдеться в повідомленні.