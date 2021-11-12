Apple посилила захист для дітей у новій версії iOS

Американська компанія Apple розширила функції для захисту дітей в iOS 15.2. Зокрема, Відверті матеріали, які надсилають дітям, будуть автоматично розпізнаватися завдяки опції "Безпека спілкування", повідомляє РБК-Україна.

"Безпека спілкування" - це функція, яку можуть включити батьки, оскільки за замовчуванням вона не активована. Якщо ця функція активована, додаток "повідомлення" може виявити наготу на зображеннях, які відправляють або отримують діти.

Якщо дитина отримує або намагається відправити фотографію з оголеною натурою, зображення буде розмито, а дитина буде попереджений про зміст, йому буде сказано, що можна не переглядати фотографію, і запропоновані ресурси для звернення за допомогою до людини, якій він довіряє.

При цьому батьків не будуть автоматично повідомляти, якщо їх дитина подивився знімок. Замість цього користувачі смартфонів будуть самі вирішувати, чи розповідати комусь про отримання відвертого контенту.

На додаток до впровадження функції "Безпека спілкування", Apple пізніше цього року планує розширити можливості Siri і "пошуку" ресурсами, які допоможуть дітям і батькам уникнути небезпечних ситуацій в Інтернеті. Наприклад, користувачі, які запитають Siri, як повідомити про експлуатацію дітей, отримають інформацію про те, як подати заяву.