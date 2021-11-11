У Мінську помітили черги із мігрантів до автобусів

У Мінську помітили групи мігрантів, які шикувалися в черзі до автобусів. Ймовірно їх могли відправити до кордону з Польщею, повідомляє Обозреватель.

Люди збиралися біля Палацу Спорту.

Мігранти у Мінську. Джерело: кадр відео

"Мігранти вишикувалися у величезну чергу вздовж Палацу спорту, щоб сісти в автобуси, які, швидше за все, відвезуть їх прямо до кордону. Схоже, що вже незабаром у наметовому таборі буде поповнення" , – йдеться в повідомленні.

Хоча підтвердження того, що їх відвезли потім до кордону, немає, неодноразово фіксувалося, як білоруські силовики спеціально привозять мігрантів до білорусько-польського кордону.

Зазначимо, що міграційна криза особливо загострилася у листопаді. Так, 10 числа кілька десятків людей змогли прорватися, проте польські прикордонники затримали порушників.