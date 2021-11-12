Лерос пояснив свій жест Зеленському: "Я не шкодую про це"

Народному депутату Гео Леросу вручили підозру в хуліганстві за непристойний жест у стінах парламенту. Ситуацію прокоментував у програмі "Народ проти" на телеканалі "Україна 24" сам Гео Лерос, повідомляє Україна 24.

"По-перше, за моєю інформацією, протягом кількох днів генеральний прокурор відмовлялася підписувати мені підозру, розуміючи політично вмотивовану абсурдність цієї підозри. Вони знайшли одного із заступників, якого буквально змусив Офіс президента підписати цю підозру" , - сказав він.

Лерос розповів, чому він так вчинив у Верховній Раді.

"Було смішно чути від "Слуги народу" про сакральність інституції. Безумовно, моя дія була імпульсивною. Щобільше, в іншій ситуації я навіть засудив би такі дії з боку якогось народного депутата стосовно президента. Але враховуючи те, що президент Зеленський на обмані та на зраді зайшов у президенти України, й те, з якою сильною усмішкою він дивився на мене...

Це буквально усмішка всім українцям, він веде зрадницьку політику щодо всіх українців, у тому числі своїх виборців. Тому це була імпульсивна дія, я чудово це розумію. Вона не була запланованою, як ДБР це намагається піднести, нібито ціла запланована акція була. Я імпульсивно відреагував на цю усмішку, оскільки Зеленський звільнив мене з посади радника президента.