Україні загрожує дефіцит питної води

Україна вже за декілька десятків років може зіткнутися з дефіцитом якісної питної води.﻿ Про це заявила голова Держпродспоживслужби Владислава Магалецька під час екологічного форуму в столиці, повідомляє УНІАН.

Магалецька наголошує, що сьогодні в Україні діють застарілі норми й вимоги до якості води, які й не виконуються більшістю постачальників.

"Сьогодні почали прийматися рішення, які дозволять покращити ситуацію – це обмеження використання фосфатів в миючих засобах та деяких пестицидів (це, приміром, хлорпірифос). Однак нам потрібно більш активно впроваджувати у себе європейські норми. Це не питання євроінтеграції, це питання виживання" , - зазначила голова Держпродспоживслужби.

Нагадаємо, у чинному українському законодавстві відсутні норми контролю показників броматів, акриламіду, багатоядерних ароматичних вуглеводнів, вінілхлориду, епіхлоргідрину, електричної провідності тощо. З 2021 року нормативи для 4-х показників (акриламід, вінілхлорид, епіхлоргідрин, хлорати) у Європі у 100 разів жорсткіші, ніж в Україні.