Підвищення пенсійного віку: доплати за пізній вихід на пенсію

В Україні згідно з новими правилами жінки, які народилися в період з 1 жовтня 1960 року по 31 березня 1961 року, можуть вийти на пенсію у віці 59,5 років. Для таких громадянок передбачена виплата компенсації від держави за те, що на відпочинок вони не пішли в 55 років, що передбачалося за старим законом, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

Так, за те, що вони вийшли на пенсію на 4,5 роки пізніше, їм передбачена виплата надбавки в розмірі 2,5% від основного розміру пенсії.

Норма про доплату з'явилася в якості компенсації для жінок, яким поступово стали піднімати пенсійний вік, починаючи з 2011 року.

Як пояснює консультант Сергій Коробкін, раніше жінки при повному пільговому стажі за Списком №2 (не менше 10 років) виходили на пенсію після досягнення 50 років. Зараз вони мають право на пенсію при досягненні 55 років.