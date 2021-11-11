У Кабміні анонсували зміну закону про перехідний період
Віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук висловилася з приводу закону про перехідний період на Донбасі і в Криму. За її словами, в сьогоднішньому вигляді він прийнятий парламентом не буде, пише Дмитро Левицький, РБК-Україна.
Як розповіла Верещук, до закону про перехідний період внесуть зміни відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії.
"Ні, в тому вигляді, який зараз є, він прийнятий не буде. У нас є рекомендації Венеціанської комісії, вони є досить деталізованими, досить жорсткими, містять багато рекомендацій, які треба врахувати, і ми не будемо зараз поспішати з цим питанням, ми сядемо і спокійно почнемо напрацьовувати", - пояснила вона.
Міністр зазначила, що цього року закон про перехідний період точно не буде прийнятий Верховною радою.
Венеціанська комісія запропонувала змінити запропонований Кабміном закон про перехідний період, а також залучити до його напрацювання жителів окупованих територій.
Як зазначав тодішній міністр з реінтеграції Олексій Резніков, майже всі зауваження Венеціанської комісії щодо перехідного періоду можна врахувати у законопроекті.