Меркель вдруге за два дні зателефонувала Путіну

В. о. канцлера Німеччини Ангела Меркель сьогодні знову зателефонувала президенту Росії Володимиру Путіну після вчорашнього телефонного дзвінка, повідомляє УНІАН.

"В ході телефонної розмови канцлер і президент Росії обмінялися думками про поточну ситуацію на білорусько-польському кордоні. Канцлер підкреслила, що причиною цього став білоруський режим, який використовує беззахисних людей в гібридній атаці на Європейський Союз" , – йдеться в повідомленні на офіційному сайті канцлера ФРН.

Також зазначено, що канцлер торкнулася ситуації з безпекою на околицях та на сході України і закликала президента Росії "просувати переговори в "нормандському форматі" для виконання Мінських угод про мирне врегулювання конфлікту".

Як повідомлялося, під час телефонної розмови Ангели Меркель і Володимира Путіна, що відбулася напередодні, 10 листопада, обговорювалася ситуація з мігрантами з Білорусі.