Україна достроково припинила допомогу із Словаччини

Україна достроково припинила активацію аварійної допомоги електроенергії із Словаччини завдяки оперативному виведенню з ремонту блоку №2 Бурштинської ТЕС, повідомляє Обозреватель.

Блок був виведений на необхідну потужність в 100 МВт протягом 2-х годин.

"На даний час Бурштинська ТЕС продовжує нести навантаження 944 МВт. В роботі енергоблоки №2,5,6,7,8 та 10" , – зазначили на підприємстві.

Нагадаємо, сьогодні НЕК "Укренерго" повідомило, що активувало аварійну допомогу зі Словаччини для уникнення відключення споживачів "острова Бурштинської ТЕС". Причиною цього там назвали відключення блоків №4 та 9 Бурштинської ТЕС.

На Бурштинській ТЕС повідомили, що для компенсації тимчасово недоступних потужностей відразу запустили в роботу блок №6, який знаходився в резерві. На підприємстві зазначили, що через складну ситуацію на енергоринку, пов’язану з низькими тарифами до липня цього року та невирішеними боргами, забезпечити стабільну роботу станції з підвищеним навантаженням дуже складно. Тому періодично на Бурштинській ТЕС трапляються відключення блоків. Проте, станція робить все можливе, щоб компенсувати втрати, запевнили на ТЕС.