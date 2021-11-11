НБУ заявив про проходження піку інфляції

Споживча інфляція за підсумками жовтня сповільнилася до 10,9% (з 11% у вересні) у річному обчисленні. Таким чином, інфляційний пік пройдено, повідомляє Кореспондент.

На сайті Національного банку наголошується, що хоча споживча інфляція очікувано сповільнилася, але залишається вищою за прогнозовану. Це з істотними вторинними ефектами подорожчання енергоресурсів.

За місяць зросли темпи зростання цін на опрацьовані непродовольчі товари – до 13,2%. Через високі ціни на енергоносії прискорилося подорожчання макаронних виробів, хлібопекарської та молочної продукції. Ціни на крупи зросли, зокрема, через торгові обмеження, запроваджені Росією. Водночас уповільнилися темпи зростання цін на олію.

Також прискорилося зростання вартості послуг – до 9,6%. Через підвищення виробничих витрат швидше дорожчають послуги закладів швидкого харчування, ресторанів, автострахування, перукарень, салонів краси, закладів культури та відпочинку.

У коментарі Нацбанку йдеться також про подорожчання палива на 33,3% з початку року.

"За оцінками Національного банку, пік зростання споживчих цін у 2021 році пройдено. Надалі інфляція знижуватиметься", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що жовтневий макропрогноз НБУ передбачає досягнення рівня інфляції нижче 10% за підсумками 2021 року та цільового рівня 5% наприкінці 2022 року.